Главврач пермской больницы кривлялся во время жалоб медиков на отсутствие выплат — видео

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Министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова провела совместно с главным врачом пермской станции скорой медицинской помощи Юрием Катаевым прямую линию с врачами и медиками по вопросу выплат за работу с больными коронавирусом. Одновременно велась видеотрансляция разговора на странице главы ведомства в "Инстаграме". Во время одной из жалоб подчинённого главврач больницы начал активно жестикулировать, имитируя негодование медика, не получившего обещанных выплат.

В какой-то момент пресечь кривляния Юрия Катаева пришлось уже министру. А вскоре видеозапись разговора была удалена из соцсетей. Впрочем, некоторые пользователи успели сохранить видео со странным поведением главного врача.

Как сообщает портал Ura.ru со ссылкой на собственный источник в руководстве региона, в ближайшее время данную запись обязательно покажут врио губернатора Прикамья Дмитрию Махонину. Сам же Юрий Катаев на вопросы журналистов о своём поведении отвечать отказался, бросив трубку телефона. В Минздраве края также пока не прокомментировали произошедшее.