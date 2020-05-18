Самозанятым москвичам вернут почти 500 млн рублей налогов

Самозанятым москвичам, которые заплатили налог на профессиональный доход, вернут 495 миллионов рублей налогов за 2019 год. Об этом сообщил заммэра столицы по экономической политике Владимир Ефимов.

Он уточнил, что выплаты положены 194 тысячам человек, которые в прошлом году уплатили налог на профессиональный доход. Предполагается, что возврат средств позволит таким гражданам существенно снизить налоговую нагрузку и использовать сэкономленные средства на сохранение бизнеса.