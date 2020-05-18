НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Самозанятым москвичам вернут почти 500 млн рублей налогов

На выплаты могут рассчитывать 194 тысячи жителей российской столицы.

77
Post cover

Фото © Shutterstock

Самозанятым москвичам, которые заплатили налог на профессиональный доход, вернут 495 миллионов рублей налогов за 2019 год. Об этом сообщил заммэра столицы по экономической политике Владимир Ефимов.

Он уточнил, что выплаты положены 194 тысячам человек, которые в прошлом году уплатили налог на профессиональный доход. Предполагается, что возврат средств позволит таким гражданам существенно снизить налоговую нагрузку и использовать сэкономленные средства на сохранение бизнеса.

На 1 мая 2020 года в качестве самозанятых зарегистрировалось 275 тысяч жителей Москвы. Их совокупный налогооблагаемый доход составляет более 54 миллиардов рублей. В связи с кризисом из-за пандемии президент РФ Владимир Путин предложил вернуть самозанятым уплаченные за 2019 год налоги, а также предоставить им сумму в размере одного минимального размера оплаты труда.

Выбор редакции

Loading...