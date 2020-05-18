В Подмосковье спецназ провёл операцию по задержанию вымогателей — видео

Возле одного из торговых центров на Московском шоссе сотрудники полиции при поддержке СОБР "Булат" Росгвардии провели задержание подозреваемых в вымогательстве несуществующего долга. По данным следствия, трое мужчин в возрасте от 34 до 52 лет отвезли жителя Подольска в частный дом, где, угрожая насилием, потребовали отдать им 200 тысяч рублей. Затем, забрав у него ключи и документы от его автомобиля, отпустили, чтобы мужчина отправился за деньгами. Однако потерпевший направился в полицию.

— Злоумышленники были задержаны с поличным при передаче денежных средств на парковке ТЦ. При личном досмотре у них были изъяты деньги, полученные от пострадавшего, и три мобильных телефона, — сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье "Вымогательство". Все они заключены под стражу на время расследования.