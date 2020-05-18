Коэффициент распространения коронавируса в России упал до рекордно низкого значения

В России зафиксирован новый рекорд минимального значения коэффициента распространения коронавируса с начала эпидемии. Показатель опустился до значения 0,9. При этом данное число держится меньше единицы уже пятый день подряд. Рекордное снижение коэффициента фиксируется и в Москве — до 0,73. Такие данные приводит ТАСС на основе статистики оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Отмечается, что в шести из 10 регионов России, где зафиксировано наибольшее количество заразившихся, коэффициент распространения заболевания также ниже единицы. Помимо Москвы это Дагестан (0,83), Московская область (0,92), Нижегородская область (0,95), Свердловская область (0,96) и Краснодарский край (0,97).

Как поясняли в Роспотребнадзоре, коэффициент распространения коронавируса демонстрирует, сколько человек в среднем успевает заразить один заболевший до своей изоляции. Согласно рекомендациям ведомства, если этот показатель равен или меньше 1 в регионе, то власти могут приступать к смягчению ограничительных мер. Если коэффициент упал до 0,8 и менее — можно начинать второй этап снятия ограничений. При значении 0,5 и менее — третий этап.