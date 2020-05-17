Эксперт: Даже в случае неурожая хлеб подорожает лишь на 8%

Страна прекратила вывозить зерно из-за прогнозов летней засухи, однако специалисты заверили, что это не повод для паники.

Даже если оправдаются опасения по поводу уменьшения урожая, это мало отразится на стоимости хлеба, заявил ведущий научный сотрудник Центра агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Денис Терновский. Он напомнил, что зерно далеко не единственное сырьё для хлебобулочных изделий.

Цены на хлеб в значительной степени определяются общеэкономической обстановкой — расходы на зерно составляют порядка 15% в розничной цене. Другими словами, если цены на зерно за год возрастут на 50% (чего не было почти 15 лет), цена на хлеб увеличится лишь на 8% Денис Терновский Ведущий научный сотрудник Центра агропродовольственной политики ИПЭИ РАНХиГС

По мнению специалиста, прогноз урожая зерновых на уровне 125 миллионов тонн вполне реалистичен, несмотря на обещанное синоптиками необычайно жаркое лето. Стоит отметить, что эта цифра превышает прошлогодний объём — он составил 121 миллион тонн.

Нужно уйти от панических настроений: даже наименьшие прогнозы превышают уровень урожая 2019 года. А развитие экспорта российского зерна в последнее десятилетие обеспечило производство, в полтора раза превышающее внутреннее потребление. Так что бояться физической нехватки зерна на внутреннем рынке точно не стоит Денис Терновский Ведущий научный сотрудник Центра агропродовольственной политики ИПЭИ РАНХиГС

Напомним, в конце апреля 2020 года Россия ограничила экспорт зерна: до 1 июля его будут поставлять только в страны Евразийского экономического союза, то есть в Армению, Белоруссию, Молдавию, Казахстан и Киргизию. Ранее специалисты предположили, что это перестраховка на случай, если урожай всё-таки окажется меньше запланированного. Однако, как отметил Денис Терновский, для сельхозпроизводителей это решение оказалось неприятной новостью: как раз в последнее время в связи с падением рубля экспорт был особенно привлекателен. Теперь же нужно срочно решать, где хранить зерно, которое ещё недавно собирались продать за рубеж.

Экспортёры постарались заранее получить право на вывоз зерна, даже не обладая его фактическими запасами. В результате мы получили случаи, когда уже погруженное на суда зерно не может быть вывезено, тогда как некоторые владельцы квот не могут или не собираются их использовать. Это создаёт дополнительные риски для продавцов и покупателей, а риски чаще всего отражаются в ценах. По всей видимости, как это уже было после эмбарго 2010 года, потери понесут производители сельскохозяйственной продукции Денис Терновский Ведущий научный сотрудник Центра агропродовольственной политики ИПЭИ РАНХиГС

Тем временем в европейских странах и нескольких американских штатах жалуются на засуху и высказывают тревогу по поводу продовольственной безопасности. В такой ситуации российский хлеб в мире особенно нужен, считает эксперт.

Россия занимает более 10% в мировой торговле зерновыми и почти 20% — в объёме торговли пшеницей. Уход с рынка такого игрока неизбежно повысит цены и сократит доступ к продовольствию в менее обеспеченных странах — основных потребителях российского зерна Денис Терновский Ведущий научный сотрудник Центра агропродовольственной политики ИПЭИ РАНХиГС

За границей уже подсчитывают наши будущие урожаи. В Министерстве сельского хозяйства США полагают, что Россия в этом году может собрать 77 миллионов тонн пшеницы и таким образом по этому показателю занять третье место в мире — после Китая и Индии, для которых прогнозируют 135 и 103 млн тонн соответственно. Если эти ожидания окажутся верными, Россия станет лидером по экспорту пшеницы. Таким успехом необходимо будет воспользоваться, уверен Терновский. Тем более что мировая пандемия коронавируса неизбежно вносит свои коррективы — множество людей остались без работы. Как следствие — снижение спроса. В том числе и на продукты.

Снижение доходов неизбежно приведёт к спаду в мировой торговле продовольствием. И более вероятно, что нам нужно будет решать не задачу ограничения экспорта, а задачу его стимулирования в до сих пор не наблюдаемых условиях одновременного снижения уровня цен и борьбы за рынки сбыта. При этом ухудшение репутации поставщика за счёт непредсказуемых ограничений вывоза обеспечивает нашему сельскому хозяйству не лучшие позиции Денис Терновский Ведущий научный сотрудник Центра агропродовольственной политики ИПЭИ РАНХиГС