Истёк долгосрочный контракт транзита газа из России по ямальской трубе через Польшу

У соглашения между Москвой и Варшавой о транзите газа из РФ на Запад по польскому участку газопровода "Ямал — Европа", которое было подписано в 1996 году, истёк срок действия. Об этом свидетельствуют данные на сайте оператора газотранспортной сети Польши — компании Gaz System.

Отмечается, что с этого момента оператор сети транзитных газопроводов будет иметь более 90% технической мощности в пункте Кондратки на польско-белорусской границе и 100% — в пункте Мальнов на границе с Германией.

— Резервирование мощности на польском участке газопровода "Ямал — Европа" будет осуществляться в соответствии с правилами Европейского союза, то есть на ежегодных, квартальных, месячных, суточных и внутридневных аукционах, — подчеркнули в компании.

Однако транзит российского топлива в Европу через Польшу продолжится даже после истечения срока контракта. На ближайшие сутки уже зарезервировано 58% мощности польского участка трубопровода "Ямал — Европа".