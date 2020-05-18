Синоптики предупредили о снеге в Москве на этой неделе

В Москве на этой неделе температура воздуха будет понижаться до плюс двух-трёх градусов. Синоптики не исключают осадков в виде снега.

— Меняться погода начнёт только в конце недели. Всё это потому, что первую половину недели, включая четверг, центр Европейской части России будет находиться в тыловой части циклона, — передаёт АГН "Москва" сообщение центра погоды "Фобос".

Ожидается от 13 до 15 градусов тепла. Ещё один атмосферный фронт принесёт понижение температуры ночью до плюс двух-трёх градусов. Но в конце недели погода улучшится — будет солнечно, но прохладно. Максимальная температура в пятницу, субботу и воскресенье — плюс 14–16 градусов, ночью в пределах плюс пяти-шести.