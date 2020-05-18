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Понедельник — день тяжёлый. В первый день недели москвичей ждёт дождливая и ветреная погода

Температура днём поднимется максимум до 12 градусов тепла.

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В Москве в понедельник ожидается облачная погода, пройдёт дождь. Температура днём поднимется до 10–12 градусов выше нуля, сообщают в Гидрометцентре России.

В ночь на вторник она опустится до плюс трёх градусов. Ветер западный, 5–10 м/с, местами с порывами до 15 м/с, в связи с чем в Москве объявлен жёлтый уровень погодной опасности. Атмосферное давление составит около 739 мм ртутного столба.

В Подмосковье же температура будет колебаться в пределах 8–13 градусов тепла. Ночью столбики термометров могут опуститься до нуля градусов, местами возможен небольшой дождь.

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