Понедельник — день тяжёлый. В первый день недели москвичей ждёт дождливая и ветреная погода

В Москве в понедельник ожидается облачная погода, пройдёт дождь. Температура днём поднимется до 10–12 градусов выше нуля, сообщают в Гидрометцентре России.

В ночь на вторник она опустится до плюс трёх градусов. Ветер западный, 5–10 м/с, местами с порывами до 15 м/с, в связи с чем в Москве объявлен жёлтый уровень погодной опасности. Атмосферное давление составит около 739 мм ртутного столба.