Синоптик рассказал, когда в Центральную Россию вернётся тепло

Ближайшую неделю вся Центральная Россия будет во власти аномально холодной погоды из-за гигантского циклонического вихря североатлантического происхождения. Из-за него же тепло может вернуться в регион только к началу лета. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в эфире НСН.

— Температура будет опускаться до апрельских значений, ночами до 0…+5⁰С. На земле будут заморозки. Днём холоднее всего будет завтра, до +10⁰С. Дальше температура чуть приподнимется, от +8⁰С до +13⁰С. К выходным с трудом до +15⁰С, — рассказал синоптик.

Он также отмечает, что практически каждый день в ближайшие дни будет высокая облачность и дожди, как в "типично осенний, холодный период". По его словам, подобные затяжные холода в мае — достаточно редкое погодное явление, которое наблюдается приблизительно раз в 15 лет.

Тишковец выразил надежду, что к окончанию месяца жителям Центральной России удастся увидеть хотя бы 20-градусные значения, а к моменту прихода календарного лета вернётся и климатическое.