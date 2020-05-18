Уволенный инспектор Госдепа США мог знать, что Помпео злоупотребляет полномочиями

Увольнение генерального инспектора Госдепа США Стива Линика могло произойти из-за того, что он выяснял информацию о злоупотреблении госсекретарём Майком Помпео своим положением. Об этом сообщает NBC со ссылкой на свои источники в конгрессе.

По их данным, Линик проверял сведения о том, что Помпео заставлял своих помощников выгуливать его собаку, забирать вещи из химчистки, а также резервировать столики на ужин для госсекретаря и его супруги.

NBC также узнала и о другой жалобе, поступившей генинспектору Госдепартамента США. Автор жалобы утверждал, что Помпео держит своих охранников на положении слуг.

Председатель комитета палаты представителей по иностранным делам Элиот Энгель уже заявил, что комитет рассмотрит оправданность увольнения инспектора.