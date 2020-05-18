НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Не Москвой и Петербургом едиными. Forbes назвал самые недооценённые города России

В списке представлены населённые пункты по всей стране.

214

Фото © Pixabay

Известный американский журнал Forbes опубликовал список самых недооценённых российских городов, которые, по мнению эксперта, оказались "в тени" Москвы и Санкт-Петербурга. Автором материала является Джаред Ранахан.

Первое место в его списке занял Екатеринбург. Автор отметил богатое культурное наследие "третьей столицы России". Одним из самых значительных исторических мест в этом городе Ранахан назвал Спас на Крови.

Второе место в рейтинге городов России занял Мурманск, где своими глазами можно увидеть северное сияние. Далее автор публикации поставил Элисту, где большинство населения — буддисты.

В пятёрке российских городов также оказались Псков (как идеальное место для людей, интересующихся древнерусской историей) и Хабаровск, в котором приятно летом прогуляться по набережной вдоль реки Амур.

Выбор редакции

Loading...