Не Москвой и Петербургом едиными. Forbes назвал самые недооценённые города России

Известный американский журнал Forbes опубликовал список самых недооценённых российских городов, которые, по мнению эксперта, оказались "в тени" Москвы и Санкт-Петербурга. Автором материала является Джаред Ранахан.

Первое место в его списке занял Екатеринбург. Автор отметил богатое культурное наследие "третьей столицы России". Одним из самых значительных исторических мест в этом городе Ранахан назвал Спас на Крови.

Второе место в рейтинге городов России занял Мурманск, где своими глазами можно увидеть северное сияние. Далее автор публикации поставил Элисту, где большинство населения — буддисты.