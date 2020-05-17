Пухляш из клипа Little Big попал в рейтинг Forbes

Актёр Дима Красилов, более известный как Пухляш из клипа группы Little Big на песню Uno, попал в рейтинг журнала Forbes.

Танцор из Заринска стал номинантом в рейтинге 30 самых перспективных россиян до 30 лет по версии Forbes в 2020 году.

— На сайте Forbes завершилось голосование читателей за номинантов в рейтинг 30 самых перспективных россиян до 30 лет, — говорится на портале издания.

На основании голосования читателей издания 25-летний Красилов с результатом в 12,1 процента занял второе место в категории "Искусство".

Танцор уступил чуть более четырёх процентов голосов актёру Никите Кукушкину, набравшему 16,6 процента, зато обошёл призёра международных конкурсов по композиции и фортепиано Соню Белоусову. За композитора песни "Ведьмаку заплатите чеканной монетой" проголосовало 11,8 процента читателей Forbes.

Отметим, что в рамках проекта "30 до 30" редакция Forbes ищет самых ярких молодых деятелей в десяти категориях: "Предприниматели", "Управление", "Финансы и инвестиции", "Наука и технологии", "Социальные практики", "Спорт и киберспорт", "Искусство", "Музыка", "Мода и дизайн", "Новые медиа".