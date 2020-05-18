В половине регионов России намерены ужесточить требования к "наливайкам"

Около половины российских регионов могут ужесточить правила продажи алкоголя в жилых домах, запретив подобную деятельность в помещениях площадью меньше 50 квадратов. Об этом "Коммерсанту" рассказал председатель комитета по производству пивоваренной продукции и напитков брожения "Опоры России" Алексей Небольсин.

По его словам, соответствующие законопроекты уже приняты в Подмосковье, Севастополе и Брянской области. При этом до конца текущего месяца это могут сделать все субъекты страны.

По словам Небольсина, подобная мера может затронуть и полноценные рестораны, площадь которых составляет около 120 квадратных метров с учётом кухни, склада и прочего. Представитель "Опоры России" Игорь Бухаров выразил мнение, что ужесточение требований может привести к скорому закрытию огромного числа заведений.