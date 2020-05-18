В Хабаровском крае осудили участника террористической организации

В Хабаровском крае суд признал виновным члена террористической организации, призывавшего к участию в терактах, и назначил наказание в виде семи лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по региону, передаёт ТАСС.

По решению Восточного окружного военного суда, 46-летний житель Хабаровска Гадойниёзов Ш.З. отбудет три года наказания в тюрьме, остальной срок — в исправительной колонии строгого режима.

Кроме того, суд лишил осуждённого права заниматься деятельностью, связанной с размещением обращений и материалов в Интернете, на два года.

Сообщается, что правоохранительными органами в ходе следствия было установлено, что летом 2019 года мужчина через мессенджер "Телеграм" вступил в ряды международной террористической организации "Джебхат ан-нусра"*. Он разместил в соцсети "Одноклассники" видео с призывами принять участие в совершении терактов, а также предлагал финансировать террористическую организацию.