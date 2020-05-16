Трамп собирается уволить генерального инспектора Госдепа

Президент США Дональд Трамп собирается освободить от должности генерального инспектора Государственного департамента Стива Линика, назначенного на этот пост бывшим американским лидером Бараком Обамой в 2013 году. Об этом сообщает Politico.

По данным издания, Трамп в письме к спикеру палаты представителей Нэнси Пелоси заявил, что больше не уверен в Линике. В связи с этим он собирается внести в сенат кандидатуру человека, который "отвечает всем квалификационным требованиям".

Президент США уже уведомил конгресс о своём намерении и пояснил, почему принял такое решение. Официальная причина увольнения Линика — утрата доверия.

Отметим, что, согласно закону США, если "исполнительная власть" собирается снять с должности генерального инспектора, она должна за месяц до этого уведомить конгресс.