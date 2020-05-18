"Воблинг словила". В Сочи мотоциклистка выжила после падения на скорости 190 км/ч — видео

В Сочи произошло серьёзное ДТП с мотоциклом, водитель которого чудом осталась жива и даже ничего не сломала. Девушка решила погоняться с автомобилем по шоссе, но не справилась с управлением, сообщает портал Sochi24.

Авария произошла два дня назад в Адлерском районе города. На видео с экшен-камеры, закреплённой на шлеме мотоциклистки, видно, что девушка сперва отстаёт от соперника по гонке, а затем резко вырывается вперёд, преодолевая отметку скорости в 190 км/ч. Вдруг руль мотоцикла перестал слушаться водителя, после чего пилотесса окончательно потеряла управление и упала на асфальт, проскользив по нему несколько десятков метров.

— Я воблинг словила, — рассказала девушка подоспевшим на помощь очевидцам, объяснив, что мотоцикл начало сильно трясти.

Мужчины сразу вызвали скорую помощь и проследили за тем, чтобы мотоциклистка не делала лишних движений до приезда медиков. Позже в соцсетях она признала, что подобная авария запросто могла закончиться трагическим исходом.