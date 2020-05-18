"Явно провоцировал". На "бегуна" из сочинского обсерватора завели административные дела

На "бегуна" из сочинского обсерватора — 27-летнего Павла К. — завели административные дела. Речь идёт о статьях "Неповиновение распоряжению сотрудника полиции" и "Нарушение самоизоляции" .

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В Южном округе Росгвардии полагают, что парень всё делал для провокации. И побег он устроил, чтобы его снимали на камеру.

— Ну побегал и побегал. Кто знает, что он бегал и какой он больной, может быть, он психбольной. Бегал, чтобы его поснимали, явно провоцировал. Не догнали и не догнали, главное — в корпус он вернулся, — заявили Лайфу в ведомстве.

Напомним, молодой человек без разрешения вышел из обсерватора и заставил росгвардейцев гоняться за собой по двору. "Догонялки" изрядно повеселили его заскучавших на карантине товарищей по несчастью.