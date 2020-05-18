"Явно провоцировал". На "бегуна" из сочинского обсерватора завели административные дела

На "бегуна" из сочинского обсерватора — 27-летнего Павла К. — завели административные дела. Речь идёт о статьях "Неповиновение распоряжению сотрудника полиции" и "Нарушение самоизоляции" .
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В Южном округе Росгвардии полагают, что парень всё делал для провокации. И побег он устроил, чтобы его снимали на камеру.
— Ну побегал и побегал. Кто знает, что он бегал и какой он больной, может быть, он психбольной. Бегал, чтобы его поснимали, явно провоцировал. Не догнали и не догнали, главное — в корпус он вернулся, — заявили Лайфу в ведомстве.
Напомним, молодой человек без разрешения вышел из обсерватора и заставил росгвардейцев гоняться за собой по двору. "Догонялки" изрядно повеселили его заскучавших на карантине товарищей по несчастью.
Как стало известно Лайфу, действие разворачивалось во дворе гостиницы "Бархатные сезоны", которая на время превратилась в обсерватор. Юноша вопреки запрету решил выйти на улицу и размять кости. К нему подошёл росгвардеец и попросил вернуться в здание. Однако "постоялец" бросился наутёк. Под аплодисменты, смех и восторженные выкрики "Давай-давай!", "Беги, Форрест, беги!" он сделал круг по двору и забежал в отель.