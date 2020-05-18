Президент РФ Владимир Путин призвал мусульман отметить Ураза-байрам дома и воздержаться от коллективных молитв. Это он отметил в ходе сегодняшней онлайн-конференции с руководством и муфтием Республики Дагестан.

— Я знаю, как в республике относятся к этому празднику, как берегут обычаи. Знаю и то, что священнослужители призывают верующих, последователей ислама в нынешнее время отметить этот праздник дома, отказаться от коллективных молитв и традиции собираться вместе с друзьями большими компаниями, — приводит слова президента пресс-служба.

Глава государства выразил надежду на то, что их авторитетное слово будет услышано жителями региона. Также в ходе совещания Путин назвал непростой ситуацию, которая сложилась с эпидемией коронавируса в республике.