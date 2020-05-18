Путин оперативно провёл заседание по коронавирусу в Дагестане

Президент РФ Владимир Путин назвал непростой ситуацию, которая складывается с эпидемией коронавируса в Дагестане. Об этом он сказал в ходе видеоконференции с главой республики Владимиром Васильевым, председателем Народного собрания республики Хизри Шихсаидовым, а также муфтием Дагестана Ахмадом Хаджи Абдулаевым.

— Несмотря на относительную стабилизацию, опасность коронавирусной инфекции сохраняется по всей стране, а в Дагестане ситуация складывается сейчас непросто. Фиксируются всё новые случаи выявления болезни, её тяжёлых осложнений, — отметил Путин.

Глава государства констатировал, что система здравоохранения республики работает с серьёзной нагрузкой. Увеличивается число трагических исходов, в том числе среди медицинских работников. При этом люди жалуются, что медпомощь не всегда можно получить в полном объёме и своевременно.

— Вместе с тем, по оценкам специалистов, основными причинами развития тяжёлых осложнений у жителей региона являются поздние обращения больных за медицинской помощью, а также самолечение на дому. Кроме того, надо дополнительно проанализировать, как исполняются и рекомендации санитарных врачей по режимам самоизоляции, по ограничению массовых мероприятий, — поручил глава государства.