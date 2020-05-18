В США назвали симптом коронавируса, который может стать первым и последним

Даже молодые пациенты с коронавирусом нового типа могут скончаться от инсульта. Он может стать "первым и последним" симптомом инфекции для некоторых больных. Об этом заявила в интервью "Ленте.ру" профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (США), директор Центра по изучению хронических заболеваний метаболизма в Колледже наук GMU Анча Баранова. Как пояснила специалист, во всём виновата гиперкоагуляция — повышается свёртываемость крови, которая частно наблюдается у заболевших коронавирусом.

Анча Баранова также привела госпитальную статистику США, согласно которой за время пандемии количество американцев моложе 40 лет с сердечно-сосудистыми патологиями увеличилось в семь раз по сравнению с предыдущими годами.

— Важно знать, что гиперкоагуляция — часто единственный признак CoViD-19, особенно у бессимптомных и малосимптомных пациентов, — подчеркнула профессор.