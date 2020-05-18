В России началось массовое производство сверхточного теста на CoViD-19

Росздравнадзор одобрил массовое производство сверхточного и быстрого теста на коронавирусную инфекцию. Его автором стала ульяновская компания "Тестген", входящая в Роснано. Разработка способна выявить CoViD-19 на самых ранних стадиях заболевания.

— "CoV-2-Тест" показывает наличие или отсутствие РНК вируса на самых ранних стадиях и с точностью от 96%. Тест разработан примерно за месяц, первые партии готовы к отправке в регионы России, — сообщили в пресс-службе Роснано.

В свою очередь гендиректор "Тестгена" Андрей Тороповский уточнил, что компания сможет производить на начальном этапе до 50 тысяч тестов в сутки, а в перспективе — до двух миллионов в месяц. "Тестген" планирует поставить продукцию не только в субъекты РФ, но и за рубеж. Для этого компания готовится к получению европейского СE-сертификата.