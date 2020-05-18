За пределами Московского региона стало быстрее расти число новых случаев коронавируса

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что за пределами Московского региона темпы прироста случаев заражения коронавирусом выросли на 8,1%. По её словам, в Москве и Подмосковье этот показатель снизился на 42,6%.

— В целом по Российской Федерации темп прироста новых случаев снизился на 23,4% и составил на последний день в абсолютных цифрах 8926 случаев... Пока в субъектах РФ мы наблюдаем увеличение темпов прироста на 8,1%, — сообщила она.

В 43 субъектах РФ коэффициент распространения CoViD-19 выше единицы, ещё в 19 регионах — равен единице. В среднем в России этот показатель составляет 0,9%. При этом Голикова добавила, что коэффициент не является единственным показателем для оценки ситуации.