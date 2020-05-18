Попова: Кинотеатры и спортзалы откроются только после третьего этапа отмены ограничений

Кинотеатры, спортзалы и другие подобные заведения смогут возобновить работу после всех трёх этапов снятия ограничений, которые ранее обозначил Роспотребнадзор. Об этом заявила главный санитарный врач РФ Анна Попова.

— Для того чтобы такие места заработали, нужно пройти все три этапа, — сказала Попова в эфире телеканала "Россия 24".

Она напомнила, какие послабления сделают на каждом из этапов. Первый — это разрешение на прогулки и занятия спортом на улице (вдвоём и с социальным дистанцированием). Второй — открытие магазинов и предприятий сферы услуг. Третий этап — разрешение на прогулки, "к которым мы привыкли".