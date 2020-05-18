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Попова: Кинотеатры и спортзалы откроются только после третьего этапа отмены ограничений

При этом на всех трёх этапах необходимо будет носить маски.

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Фото © Getty Images

Кинотеатры, спортзалы и другие подобные заведения смогут возобновить работу после всех трёх этапов снятия ограничений, которые ранее обозначил Роспотребнадзор. Об этом заявила главный санитарный врач РФ Анна Попова.

Для того чтобы такие места заработали, нужно пройти все три этапа, — сказала Попова в эфире телеканала "Россия 24".

Она напомнила, какие послабления сделают на каждом из этапов. Первый — это разрешение на прогулки и занятия спортом на улице (вдвоём и с социальным дистанцированием). Второй — открытие магазинов и предприятий сферы услуг. Третий этап — разрешение на прогулки, "к которым мы привыкли".

При этом на всех трёх этапах необходимо будет носить маски, проводить дезинфекцию и "бережно относиться к людям старшего возраста из группы риска".

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