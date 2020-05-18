Роспотребнадзор дал рекомендации по работе транспорта во время пандемии

Обеспечение социальной дистанции, наличие индивидуальных средств защиты, дезинфекция и проверка температуры у пассажиров и сотрудников компаний — это главные рекомендации, которые даёт Роспотребнадзор для организации работы воздушного, водного и автомобильного транспорта в условиях пандемии коронавируса. Например, авиарейсы рекомендуют осуществлять с наполовину пустым салоном.

— При продаже билетов следует руководствоваться принципом социального дистанцирования при заполнении салона самолёта. Количество пассажиров, перевозимых на воздушном судне, не должно превышать 50% от общего количества посадочных мест, а также на этапе регистрации на рейс — исключение рассадки пассажиров на посадочные места, расположенные в непосредственной близости друг к другу, в том числе относительно одного ряда впереди и одного ряда позади посадочного места, — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Также по наставлению ведомства все пассажиры и сотрудники компаний, осуществляющих перевозку людей, должны будут носить маски, перчатки, пользоваться антисептиками. Кроме того, в обязанности перевозчиков входит полная дезинфекция транспорта и оборудования, а также проверка температуры пассажиров и сотрудников.