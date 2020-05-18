В Роспотребнадзоре рассказали, когда будут разрешены прогулки

Россияне смогут совершать привычные прогулки лишь на третьем этапе снятия ограничений, введённых из-за коронавируса. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью "России 24". Она пояснила, что на первом этапе также предусмотрены определённые послабления, к примеру, можно будет пройтись по свежему воздуху, "но вдвоём и с социальным дистанцированием".

— На втором этапе магазины открываются и сфера услуг открывается: сначала маленькие магазины, потом магазины побольше, уличная торговля присоединяется, и только на третьем этапе возможны такие прогулки, к которым мы привыкли, — отметила Попова.

Она добавила, что число регионов России, в которых пока не стабилизировалась ситуация с коронавирусом, составляет не более семи.

Ранее Лайф сообщал, что коэффициент распространения коронавируса в России упал до рекордного уровня. Этот показатель демонстрирует, сколько человек успевает заразить один больной, прежде чем его отправят на карантин.