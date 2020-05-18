Слепых научили видеть буквы — видео

Американские учёные подарили незрячим способность видеть очертания букв, пишет Cell. Сообщается, что специалисты из медицинского колледжа Бейлор в Хьюстоне создали устройство, которое оснащено видеокамерой и соединяется со зрительной корой головного мозга при помощи электродов. Таким образом передаётся последовательность электрических сигналов, которая воспроизводит ту или иную букву, а мозг воспринимает эти импульсы как вспышки света определённой формы.

Исследователи попросили шестерых добровольцев протестировать гаджет. Отмечается, что двое из них полностью слепы, а ещё у четверых зрение ухудшилось из-за эпилепсии. В итоге и те и другие смогли распознать контуры букв с точностью до 93 процентов. При этом один из незрячих волонтёров правильно определял 86 форм букв за минуту.