Попова рассказала, сколько регионов ещё не стабилизировали ситуацию с коронавирусом

Число регионов России, в которых пока не стабилизировалась ситуация с коронавирусом, составляет не более семи. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

— У нас есть считаное количество регионов, которые в результате определённых вспышек и прошедших раньше и зарегистрированных ярких нарушений режима сегодня не входят в число регионов со стабильной эпидситуацией. Их очень малое количество, не больше семи, — отметила главный санитарный врач РФ в эфире телеканала "Россия 24".

При этом она подчеркнула, что все регионы предприняли должные меры, проводили необходимые мероприятия. Попова добавила, что устойчивость снижения заболеваемости зависит от того, насколько ответственно россияне соблюдали самоизоляцию на майских праздниках.