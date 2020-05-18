"Рост заболеваемости удалось остановить". Мишустин заявил, что к смягчению ограничений готово 27 регионов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что к смягчению эпидемиологических ограничений уже готово 27 из 85 регионов. Об этом он сказал в ходе заседания в режиме видеоконференции. Глава правительства отметил, что в целом рост заболеваемости в стране удалось остановить.

— Ситуация с распространением коронавируса в стране остаётся непростой, но всё же можно констатировать, что рост заболеваемости удалось остановить. По самым осторожным оценкам, динамика позитивная. Всё больше людей выздоравливают и выписываются из больниц домой, — сказал премьер.

Глава правительства отметил, что санитарные службы должны контролировать ситуацию с эпидемией в регионах, чтобы не допустить нового роста числа заражённых.