АвтоВАЗ вновь поднял цены на весь модельный ряд

С начала мая волжский автогигант АвтоВАЗ снова поднял цены на все свои автомобили. Они подорожали в среднем на 1%.

Напомним, АвтоВАЗ первого апреля уже поднимал цены на все свои автомобили. Тогда они подорожали на 1,1%, что примерно составило пять-десять тысяч рублей. Причину изменения цен не сообщили. Но дилеры предполагают, что это запланированная мера. Также они не исключают версию с обвалом рубля и повышенным спросом на отечественные автомобили. За прошлый год АвтоВАЗ поднимал цены трижды, в среднем подорожание моделей Lada каждый раз составляло 1−3%.