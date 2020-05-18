В Петербурге такси вылетело на тротуар и сбило женщину с детьми — видео

Автомобиль такси на большой скорости вылетел на тротуар на Суворовском проспекте в Санкт-Петербурге, где в тот момент шла женщина с двумя маленькими детьми. Момент жуткого ДТП попал на городские камеры видеонаблюдения.
Как сообщил источник Лайфа в экстренных службах города, по предварительным данным, женщина погибла. Дети 4 и 6 лет живы, но получили незначительные травмы.
На месте происшествия работают экстренные службы и полиция. Устанавливается причина ДТП. Детей передали родственникам.
Как сообщал Лайф, ранее в Санкт-Петербурге произошло ДТП с участием танка.