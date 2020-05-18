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В Петербурге такси вылетело на тротуар и сбило женщину с детьми — видео

По предварительным данным, жительница города скончалась, а малыши выжили.

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Автомобиль такси на большой скорости вылетел на тротуар на Суворовском проспекте в Санкт-Петербурге, где в тот момент шла женщина с двумя маленькими детьми. Момент жуткого ДТП попал на городские камеры видеонаблюдения.

Как сообщил источник Лайфа в экстренных службах города, по предварительным данным, женщина погибла. Дети 4 и 6 лет живы, но получили незначительные травмы.

На месте происшествия работают экстренные службы и полиция. Устанавливается причина ДТП. Детей передали родственникам.

Как сообщал Лайф, ранее в Санкт-Петербурге произошло ДТП с участием танка.

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