В Чувашии завели дело на сбежавшую из больницы пациентку с коронавирусом

В Чувашии возбудили уголовное дело против 43-летней женщины с коронавирусом, которая сбежала из больницы. За нарушение санитарно-эпидемиологических правил ей может грозить до 700 тысяч рублей штрафа или до двух лет лишения свободы.

Жительница Чебоксар в апреле была госпитализирована в БУ "Республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн". При этом женщину предупредили о наличии у неё коронавируса и необходимости исключить контакты с другими людьми. Пациентке было запрещено покидать лечебное учреждение до выздоровления, однако она ослушалась.

— Шестого мая она самовольно покинула больницу. В тот же день женщина была задержана и вновь помещена в лечебное учреждение, — сообщили в прокуратуре Чувашии.

После этого в отношении неё была проведена прокурорская проверка. Правоохранители усмотрели в поступке женщины действия, подпадающие под статью "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, создавшее угрозу массового заболевания людей".