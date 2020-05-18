Минздрав Украины разрешил открыть пляжный сезон, несмотря на пандемию

Власти Украины решили открыть пляжный сезон в этом году, несмотря на эпидемию коронавирусной инфекции в стране. Пляжи откроют как у моря, так и у пресных рек и водоёмов. Об этом рассказал главный санитарный врач страны Виктор Ляшко, который уверен, что такие меры пойдут на пользу в борьбе с пандемией.

— В этом сезоне мы сможем купаться. Мы провели консультации с институтом эпидемиологии инфекционных болезней. Специалисты подтвердили, что морская соль совместно с ультрафиолетовым излучением уничтожает возбудителя коронавирусной болезни, — приводит его слова "РБК-Украина".

Тем не менее людям из группы риска рекомендовали воздержаться от посещения людных береговых зон. Также все посетители будут обязаны соблюдать масочный режим и социальную дистанцию в два метра.