Яшкин — самый ценный игрок КХЛ. Лига назвала лауреатов сезона

Континентальная хоккейная лига определила лауреатов сезона 2019/2020 в командных и индивидуальных номинациях.

Победителем регулярного чемпионата КХЛ и обладателем Кубка континента стал столичный ЦСКА. Армейцы финишировали на первом месте в общей турнирной таблице, положив в свою копилку 94 набранных балла.

Фото © КХЛ / Григорий Соколов

Звание лучшего бомбардира досталось капитану московского "Динамо" Вадиму Шипачёву, набравшему 65 (17+48) очков.

— Безусловно, приятно финишировать первым среди бомбардиров "регулярки". Что касается итогов, то сезон получился хорошим как для меня, так и для "Динамо". Жаль, что эпидемия вмешалась и не позволила доиграть плей-офф. Теперь необходимо как следует подготовиться к новому чемпионату и с первых игр начать демонстрировать свой лучший хоккей, — цитирует нападающего официальный сайт КХЛ.

Фото © КХЛ / Сергей Бабунов

Лучшим снайпером оказался форвард ЦСКА Кирилл Капризов, на счету которого 33 заброшенных шайбы.

— Это очень здорово и приятно, но это не получилось бы без моих партнёров по команде. Спасибо парням и тренерскому штабу за помощь и поддержку.

Фото © КХЛ / Григорий Соколов

Самым ценным игроком регулярного чемпионата признан нападающий столичного "Динамо" чех Дмитрий Яшкин.

— Очень приятно, что такая престижная награда досталась мне. Тем более что это был мой первый опыт в лиге. Мог ли я сыграть лучше? Нет предела совершенству. Мы тренируемся и играем, чтобы становиться лучше, чтобы болельщики приходили на трибуны и наслаждались классным хоккеем. Впереди много работы. Новый сезон будет непростым, и с первой секунды игры необходимо будет доказывать себе, тренерам и соперникам, что предыдущие достижения не были случайностью.

Фото © КХЛ / Сергей Бабунов

Приз "Лучший вратарь" достался голкиперу "Ак Барса" Тимуру Билялову.

— Это не только моя награда — это награда всей команды. Мы вместе провели неплохой сезон, выиграли Восточную конференцию, установили рекорд чемпионатов России по продолжительности сухой серии. Да, формально он принадлежит мне, но на деле его установила вся команда — ребята помогали, много бросков ловили на себя, много атак соперника разрушали ещё на дальних подступах к нашим воротам.

Фото © КХЛ / Ильнар Тухбатов

Лучшим новичком чемпионата КХЛ признан форвард казанского "Ак Барса" Артём Галимов, приз "За верность хоккею" забрал нападающий "Витязя" Александр Сёмин, самым результативным защитником назван игрок финского "Йокерита" Микко Лехтонен (49 очков), а лучшей тройкой нападения стало первое звено бело-голубых Андре Петерссон – Вадим Шипачёв – Дмитрий Яшкин (34 заброшенные шайбы).