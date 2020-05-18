"Дорогие мои, с вами — вся Россия". Путин обратился к Дагестану по поводу сложной ситуации с эпидемией

Во время онлайн-совещания по вопросу со осложнившей эпидемиологической обстановкой в Дагестане президент России Владимир Путин обратился к жителям республики со словами поддержки. Как отметил глава государства, в сложившейся ситуации он вспоминает свою встречу с великим поэтом, уроженцем Дагестана Расулом Гамзатовым в 2003 году. Тогда поэт заявил: "Главное для счастья и процветания Дагестана — это неделимость, нерушимость, единство всех народов и наций, чувство семьи".

— Сейчас от наших совместных действий, от усилий всех жителей республики, от вашей сплочённости, выдержки, ответственности, от строго следования рекомендациям врачей и специалистов зависит, чтобы Дагестан быстрее преодолел угрозу эпидемии. Чтобы мы сберегли главное. А главное — это жизни людей. Рассчитываю на вас, дорогие мои. И хочу, чтобы вы знали и были уверены: с Дагестаном сейчас будет вся Россия. И это непростое время мы пройдём вместе. И так будет всегда. Сделаем всё, чтобы помочь вам справиться с общей бедой, — заявил Путин.

Как отметил президент России, к Дагестану у него особое отношение.

— Традиции Дагестана служили людям опорой в Великую Отечественную войну и в 1999-м, когда дагестанские ополченцы защитили своих матерей, жён, детей, стариков, дали отпор агрессии международных террористов. С тех пор у меня особое отношение к Дагестану, — сказал Путин.