Наоми Кэмпбелл показала, как она защищается от CoVID-19, и даже фанаты не выдержали её эгоизма

В своём инстаграм-аккаунте Кэмпбелл показала свой защитный костюм, который ей приходится на себя надевать, чтобы безопасно путешествовать в самолётах. Помимо респиратора модель также надела очки, защитный экран и одноразовый медицинский комбинезон.
В пути...
naomi
Сама женщина рассказывает, что уже больше 15 лет всегда протирает сиденья в самолётах и сейчас, когда по миру бушует инфекция, ей совсем не смешно. В комментариях она призналась — костюм ей "не для веселья". Однако даже такая позиция не спасла звезду от нападок в комментариях. Пользователи уверены — такие меры чрезмерны, а Наоми понапрасну расходует драгоценные СИЗ, которые сейчас так нужны медикам.
Вы расходуете больше СИЗ, чем настоящие медики, спасающие заражённых CoVID-19. Было бы неплохо отплатить им чем-нибудь
lavondacheryl
Вы осознаёте, какое количество мусора вы создаёте, используя все эти средства индивидуальной защиты? И, кроме того, вы, очевидно, выкупили их для личного пользования, в то время как они должны были пойти для медиков, борющихся с инфекцией на передовой...
itsmgpeeps
В то время как Наоми летает из одного города в другой, ответственные звёзды подошли к самоизоляции со всей отдачей. К примеру, Тайра Бэнкс уже давно сидит дома, потихоньку набирая вес. В недавнем интервью она призналась, что за период изоляции набрала порядка 15 кг.