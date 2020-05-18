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Наоми Кэмпбелл показала, как она защищается от CoVID-19, и даже фанаты не выдержали её эгоизма

Супермодель и актриса, ставшая всемирно известной в 90-х, поделилась с подписчиками, в каком виде она села в самолёт. В комментариях не в восторге — медикам СИЗ нужнее.

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Фото © Instagram / naomi

В своём инстаграм-аккаунте Кэмпбелл показала свой защитный костюм, который ей приходится на себя надевать, чтобы безопасно путешествовать в самолётах. Помимо респиратора модель также надела очки, защитный экран и одноразовый медицинский комбинезон.

В пути...

naomi

Фото © Instagram / naomi

Сама женщина рассказывает, что уже больше 15 лет всегда протирает сиденья в самолётах и сейчас, когда по миру бушует инфекция, ей совсем не смешно. В комментариях она призналась — костюм ей "не для веселья". Однако даже такая позиция не спасла звезду от нападок в комментариях. Пользователи уверены — такие меры чрезмерны, а Наоми понапрасну расходует драгоценные СИЗ, которые сейчас так нужны медикам.

Фото © Instagram / naomi

Вы расходуете больше СИЗ, чем настоящие медики, спасающие заражённых CoVID-19. Было бы неплохо отплатить им чем-нибудь

lavondacheryl

Вы осознаёте, какое количество мусора вы создаёте, используя все эти средства индивидуальной защиты? И, кроме того, вы, очевидно, выкупили их для личного пользования, в то время как они должны были пойти для медиков, борющихся с инфекцией на передовой...

itsmgpeeps

В то время как Наоми летает из одного города в другой, ответственные звёзды подошли к самоизоляции со всей отдачей. К примеру, Тайра Бэнкс уже давно сидит дома, потихоньку набирая вес. В недавнем интервью она призналась, что за период изоляции набрала порядка 15 кг.

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