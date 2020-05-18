Наоми Кэмпбелл показала, как она защищается от CoVID-19, и даже фанаты не выдержали её эгоизма

Сама женщина рассказывает, что уже больше 15 лет всегда протирает сиденья в самолётах и сейчас, когда по миру бушует инфекция, ей совсем не смешно. В комментариях она призналась — костюм ей "не для веселья". Однако даже такая позиция не спасла звезду от нападок в комментариях. Пользователи уверены — такие меры чрезмерны, а Наоми понапрасну расходует драгоценные СИЗ, которые сейчас так нужны медикам.