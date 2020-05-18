"Должно быть стыдно". Мишустин потребовал за день устранить замечания Путина по выплатам медикам

Мишустин потребовал за день устранить замечания Путина по выплатам медикам

Выполнение обязательств перед медиками — это абсолютный приоритет, задержки и нарушения здесь недопустимы. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, тем, кто рассчитывал надбавки врачам и медсёстрам в зависимости от отработанных часов или смен, должно быть стыдно, ведь медицинские работники рискуют своим здоровьем и жизнью и неделями не видят своих родных и близких.

— Поручения президента и решения правительства в регионах стали трактовать каждый по-своему. И к чему это в итоге привело? Где-то при начислении доплат стали считать смены, где-то — часы, а где-то — минуты... Людям, которые принимают подобные решения, просто чисто по-человечески должно быть стыдно перед врачами и медицинскими работниками, — заявил он.

Премьер поручил до вторника устранить все замечания президента по выплатам медикам, работающим с пациентами с коронавирусом. Отметим, что на завтра, 19 мая, у Путина как раз запланировано совещание по вопросу допвыплат.

— Все поручения президента должны быть выполнены, а его замечания устранены до завтрашнего дня. Прошу профильных вице-премьеров и министров тщательно подготовиться к докладам президенту, —- указал Мишустин.

Ранее стало известно, что нарушения при выплатах медикам выявили более чем в десяти регионах России. Речь идёт в том числе о Самарской, Новосибирской, Мурманской, Владимирской, Орловской и других областях.

Следственный комитет России со своей стороны также проверяет сообщения о задержке выплат медикам в нескольких регионах России. Кроме того, сами врачи могут сообщить о нарушениях своих прав по выплатам на сайте "Госуслуги".