Путин дал поручения по борьбе с коронавирусом в Дагестане

По итогам онлайн-совещания с руководством и представителями общественности Дагестана по вопросу борьбы с коронавирусной инфекцией в республике президент России Владимир Путин поручил подготовить план по преодолению осложнившейся ситуации в регионе. В частности, Минздраву РФ поручено нарастить мощности медицинской системы в республике: предоставить дополнительные тест-системы, лекарства, направить необходимое оборудование и кадры в регион.

— Поручаю Минздраву организовать координацию работы совместно с другими федеральными ведомствами, региональными властями, подготовить и реализовать детальный план, перечень шагов по преодолению сложившейся в регионе трудной ситуации, по оказанию дополнительной помощи системе здравоохранения Дагестана, включая тест-системы, лекарства, оборудование, кадры, — сказал Путин.

Также Владимир Путин дал поручения МЧС и Минобороны РФ по масштабной санобработке и строительству медицинского центра в Дагестане.

— Поручаю МЧС организовать масштабные мероприятия по санитарной обработке на территории республики, обратив особое внимание на социальные учреждения, объекты здравоохранения и другие места, связанные с посещением людьми, — сказал президент России.