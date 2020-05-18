Китай выделит два миллиарда долларов в помощь пострадавшим от коронавируса странам

Власти Китая приняли решение направить два миллиарда долларов в качестве помощи пострадавшим от пандемии коронавируса странам. Прежде всего помощь будут выделена развивающимся государствам. Об этом в ходе 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая проходит в режиме видеоконференции, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

— С целью стимулировать международное сотрудничество против CoViD-19 Китай предоставит два миллиарда долларов в последующие два года для оказания помощи в борьбе с коронавирусом и на социально-экономическое развитие в пострадавших странах, особенно в развивающихся странах, — заявил китайский лидер.

Отметим, что власти США продолжают обвинять Китай в распространении коронавируса в мире. Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что часть вины за пандемию коронавируса лежит на КНР, поскольку та не остановила вспышку в "самом зародыше". Он подчеркнул, что "недоволен" действиями китайских властей и не пойдёт на новые торговые переговоры с их страной.