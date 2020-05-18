СК просит разрешения на возбуждение дел против семи судей

Следственный комитет РФ просит разрешения на возбуждение уголовных дел в отношении пятерых судей в отставке и двух действующих. Об этом сообщает Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации, которая рассмотрит обращение на заседании 27 мая.
Так как судьи (даже ушедшие в отставку) являются спецсубъектами, чтобы привлечь их к ответственности по уголовному делу, необходимо разрешение коллегии.
Так, СК просит разрешения на возбуждение дел против московского судьи в отставке — за мошенничество и посредничество во взяточничестве, против ростовского экс-судьи — также за мошенничество и фальсификацию доказательств. Ещё троих судей в отставке — оренбургского, воронежского и смоленского — хотят привлечь к ответственности за участие в ДТП.
Кроме того, в списке и два действующих судьи — мировой судья Жуковского района Подмосковья (за разбой) и новосибирский судья (превышение должностных полномочий).
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