СК просит разрешения на возбуждение дел против семи судей

Следственный комитет РФ просит разрешения на возбуждение уголовных дел в отношении пятерых судей в отставке и двух действующих. Об этом сообщает Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации, которая рассмотрит обращение на заседании 27 мая.

Так как судьи (даже ушедшие в отставку) являются спецсубъектами, чтобы привлечь их к ответственности по уголовному делу, необходимо разрешение коллегии.

Так, СК просит разрешения на возбуждение дел против московского судьи в отставке — за мошенничество и посредничество во взяточничестве, против ростовского экс-судьи — также за мошенничество и фальсификацию доказательств. Ещё троих судей в отставке — оренбургского, воронежского и смоленского — хотят привлечь к ответственности за участие в ДТП.