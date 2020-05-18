Низкую смертность от коронавируса в России объяснили иммунитетом

Смертность от коронавирусной инфекции в России в три-четыре раза ниже, чем в других странах, из-за высокого популяционного иммунитета жителей РФ. Об этом заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

— Популяционный иммунитет, я более чем уверен, у граждан нашей страны гораздо выше, чем у европейских или американских жителей, — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".