Низкую смертность от коронавируса в России объяснили иммунитетом

Смертность от коронавирусной инфекции в России в три-четыре раза ниже, чем в других странах, из-за высокого популяционного иммунитета жителей РФ. Об этом заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
— Популяционный иммунитет, я более чем уверен, у граждан нашей страны гораздо выше, чем у европейских или американских жителей, — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Напомним, что с начала эпидемии коронавирусом в мире заразилось более 4,7 миллиона человек, умерло свыше 315 тысяч человек. В России выявлено 290 678 случаев CoViD-19, 2722 пациента скончались (менее 1%), 70 209 человек выздоровели.