Путин обсудил с Эрдоганом коронавирус и Сирию

Президент РФ Владимир Путин провёл телефонный разговор со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Стороны подробно обсудили борьбу с коронавирусом и заявили о важности двустороннего сотрудничества, в том числе по вопросам методик лечения и разработки вакцин.

— Глава Российского государства поблагодарил турецких партнёров за содействие в возвращении на родину соотечественников, находящихся в Турции, а также за оказание гуманитарной помощи ряду российских регионов, — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Кроме того, Путин и Эрдоган в разговоре коснулись ситуации в Сирии и Ливии.

— Выражен общий настрой на интенсификацию совместных усилий по выполнению российско-турецких договорённостей по идлибской зоне деэскалации... Отмечена необходимость скорейшего возобновления бессрочного перемирия и межливийского диалога, — отметили в Кремле по итогам общения двух лидеров.