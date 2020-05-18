В США скончался актёр из фильмов "Человек со шрамом" и "Малхолланд Драйв"

В возрасте 72 лет из жизни ушёл голливудский киноактёр Джино Сильва, известный большинству зрителей по ролям в фильме "Малхолланд Драйв" и гангстерской кинокартине Брайана де Пальмы "Лицо со шрамом". Он скончался ещё 9 мая у себя дома в Лос-Анджелесе, однако широко об этом стало известно только сейчас.

Как сообщает портал The Hollywood Reporter со ссылкой на родных артиста, последние годы жизни Джино Сильва страдал от лобно-височной дегенерации, что и стало причиной смерти. Семья актёра также сообщила, что в память о нём сделает крупный взнос в благотворительный фонд борьбы с этой болезнью.

Джино Сильва начал свою кинокарьеру в возрасте 26 лет. Помимо фильмов он снимался в таких телесериалах, как "Крутой Уокер", "Стар Трек: Энтерпрайз" и многих других. Также он активно выступал в театрах, включая Бродвей.