Любила лошадей и тёплые страны. Лайф узнал подробности о жизни погибшей в Дубае россиянки

Фотограф из Уфы Юлия Хабибуллина, которая трагически погибла в Дубае, каждую зиму уезжала в тёплые страны. В Арабских Эмиратах в последний раз она задержалась на семь месяцев и даже с началом пандемии коронавируса не захотела возвращаться на родину. Об этом Лайфу рассказала сестра девушки Марина.

— В Дубае Юля с октября. Она много путешествовала, но так долго — в первый раз. Она очень полюбила Дубай. Её пригласил туда друг, тоже фотограф. Когда началась ситуация с коронавирусом, друг уехал, а она осталась. Был ещё один рейс, Юля должна была улететь на нём. Мы её ждали, но за час до самолёта она решила остаться в Эмиратах, — рассказала Марина.

По словам сестры, Юлия уезжала из России каждую зиму, пережидая холода в тёплых странах. Однако и домой она всегда возвращалась охотно, ведь у неё была собственная лошадь, а их девушка любила с детства. Теперь животное выставлено на продажу, поскольку семья собирает деньги на транспортировку тела Юлии в Уфу. Также помогают родственникам знакомые погибшей и просто неравнодушные люди. Оставшиеся от перевозки и похорон деньги родные девушки планируют перевести в благотворительный фонд.

Семья уже связалась с МИД, чтобы там помогли с транспортировкой. В Консульстве РФ в Дубае Лайфу рассказали, что пока не решили, как будут отправлять тело Юлии на родину. Там допустили, что гроб может быть вывезен из страны очередным эвакуационным рейсом.

Напомним, Юлия Хабибуллина погибла 15 мая во время утренней фотосессии на скале. Девушка хотела сфотографироваться у края обрыва, однако не удержала равновесие и сорвалась с десятиметровой высоты.