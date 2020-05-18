"Если умирать, то с музыкой". Пророческие записи фотографа из Уфы, погибшей в Дубае во время съёмки

Фотограф из Уфы Юлия Хабибуллина, которая работала под псевдонимом Juliya May, до последнего была верна своему делу. Ради красивых снимков рассвета она забралась на скалу, а потом попросила подругу сфотографировать её на краю обрыва. Девушка не удержала равновесие и сорвалась вниз с 10 м. "Приехать в Дубай оказалось моим лучшим решением в этом году", — писала Юлия в соцсетях, не подозревая, что её ждёт.

Фото © Instagram / juliyamay.ufa

Ради занятия фотографией девушка бросила госслужбу. Она сосредоточилась на светлых и радостных моментах жизни: свадебные фотосессии, съёмки с животными, трогательные кадры с детьми. В октябре 2019-го Юлия отправилась в ОАЭ, где работала, рассказывая у себя на страницах о плюсах и минусах проживания в Дубае. Там же её застала пандемия, которая сначала вызвала ужас. Уфимке приснился страшный и почти пророческий сон.

Фото © Instagram / juliyamay.ufa, VK / Юлия Хабибуллина

Кажется, вирус уже заразил мой мозг и глубоко засел в подсознании... Сегодня приснилось, что я задыхаюсь. Пытаюсь попросить, чтобы мне вызвали врача, и не могу ничего сказать, потому что не хватает воздуха.

Стало очень страшно... Я проснулась и почувствовала, как дико бьётся сердце Юлия Хабибуллина

Фото © Instagram / juliyamay.ufa

Но вскоре отношение к самоизоляции у девушки изменилось. Она стала рассуждать о том, что это "божественный план", благодаря которому люди смогут наконец подумать о душе и понять, что каждое мгновение в этом мире бесценно.

Кажется, что карантин — это лучшее, что случалось со мной за долгое время... <...> Может быть, мы все уже так сильно сбились с пути и забыли, что такое благодарность, забыли про Бога. Принимаем каждый свой вздох как должное, а ведь это великое счастье. Счастье просто быть в этом мире. Просто дышать Юлия Хабибуллина

Фото © Instagram / juliyamay.ufa, VK / Юлия Хабибуллина