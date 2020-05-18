Спасибо, что без секиры. Медведь "сошёл" с герба Ярославля и напал на прохожего

Видео © VK / Татьяна Боровикова / Ярославль LIVE

Медведь напал на мужчину в спальном районе Ярославля и прокусил ему бедро. Евгения от острых зубов и когтей косолапого спас таксист: он спугнул зверя светом от фар и отвёз пострадавшего в ближайшую больницу.

Косолапый же сразу бросился обратно в лес. Бегущего в своё убежище медведя сняли на видео местные жители, которые были изрядно удивлены при виде опасного хищника. Потерпевший также признался, что в шоке от произошедшего.

— В районе дома, где находятся "Мои документы", из-за дерева на меня выбежал медведь. Он поравнялся со мной и прыгнул. Я успел выставить локоть, чтобы он меня не уронил. Дальше как в сказке получилось, — рассказал Евгений телеканалу "360".

К слову, медведь является символом Ярославля со дня его основания. Согласно легенде, на Ярослава Мудрого там тоже напал косолапый. Князь зарубил зубастого противника секирой, а после приказал возвести на этом месте церковь. Впоследствии там был основан город, а его гербом стал медведь с секирой.

Герб Ярославля