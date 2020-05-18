"Закроется треть". Эксперт дал неутешительный прогноз для фитнес-индустрии после пандемии

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открытие фитнес-клубов и спортзалов начнётся лишь после третьего этапа снятия ограничений, введённых для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Но тогда уже примерно треть подобных клубов просто закроется. Такое мнение в эфире НСН высказал гендиректор "Русской фитнес группы", сети фитнес-клубов World Class Николай Прянишников. Как пояснил эксперт, пережить пандемию смогут либо крупные компании, либо те, которые смогут быстрее адаптироваться к новым условиям.

— Мы надеемся, что скоро возможности россиян для занятий спортом увеличатся. Пока мы тренируем наших клиентов онлайн. Только что вышли на новый рубеж: 300 тысяч клиентов с нами постоянно тренируются из разных городов России. Да и по всему миру. Поэтому существенно вырос онлайн. И готовы к тому, чтобы начать любые тренировки, как только это будет возможно. Если откроется возможность на улице, мы будем приглашать наших клиентов. И, конечно, ждём открытия клубов. Слава богу, количество инфицированных у нас уменьшается, — привёл в пример свой бизнес Прянишников.