Судья и сотрудник МЧС начали продавать наркотики, чтобы погасить карточный долг

В Татарстане мировой судья 10-го участка Казани Айдар Х. и старший пожарный-спасатель Фархат С. начали продавать наркотики, чтобы выплатить карточные долги. Как сообщил источник Лайфа, любители покера решили стать закладчиками.
Их тайник нашли в посёлке Дубровка. Там они хранили и продавали мефедрон. Судья и сотрудник МЧС попались, когда 16 мая приехали на машине, чтобы забрать 80 свёртков наркотиков. Фархата С. задержали сразу, а вот с Айдаром Х. всё оказалось сложнее. Поскольку он является мировым судьёй, то для ареста необходимо разрешение Высшей квалификационной коллегии судей РФ. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по 228-й статье УК РФ — "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств".
Ранее Лайф сообщал, что бывший мэр двух муниципальных образований Сахалина Сергей Гейченко приговорён к 10 годам колонии за крупные взятки и хранение наркотиков.