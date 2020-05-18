Судья и сотрудник МЧС начали продавать наркотики, чтобы погасить карточный долг

Их тайник нашли в посёлке Дубровка. Там они хранили и продавали мефедрон. Судья и сотрудник МЧС попались, когда 16 мая приехали на машине, чтобы забрать 80 свёртков наркотиков. Фархата С. задержали сразу, а вот с Айдаром Х. всё оказалось сложнее. Поскольку он является мировым судьёй, то для ареста необходимо разрешение Высшей квалификационной коллегии судей РФ. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по 228-й статье УК РФ — "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств".