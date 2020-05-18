За напавшим на жителя Ярославля медведем установили слежку

Охотинспекторы патрулируют прилегающий к Ярославлю лесной массив, чтобы не допустить возвращение в город медведя, который сегодня ночью напал на мужчину и прокусил ему бедро. Об этом сообщили Лайфу в областном Департаменте по охране и использованию животного мира.

Специалисты проверили передвижение косолапого по следам и убедились, что он действительно вернулся в лес. В департаменте полагают, что животное вышло в город из любопытства. В последний раз такое происходило более восьми лет назад.

— Причиной выхода животного стало элементарное любопытство. Медведь, вышедший в город, молодой, ориентировочно трёхгодовалый, ещё без опыта и страха перед людьми и городом, — сказал Лайфу начальник отдела воспроизводства, использования и охраны животного мира Департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Дмитрий Белёв.