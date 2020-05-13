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В Приамурье медведь разрыл свежую могилу и съел покойника — видео

Власти региона обратятся в прокуратуру с требованием инициировать проверку о нарушении правил захоронения.

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В городе Тында Амурской области медведь разрыл свежую могилу на кладбище и откусил покойнику голову, сообщает издание "Порт Амур".

Следы посещения зверя обнаружил местный охотовед, он же записал видео. Отмечается, что захоронение находилось на глубине полутора метров и животное пришло на запах.

В администрации Тынды подтвердили, что медведя действительно видели на погосте, и попросили местных жителей воздержаться от посещения кладбища.

Власти региона намерены обратиться в прокуратуру, чтобы инициировать проверку о нарушении правил захоронения. Могила была не огорожена, стоял там только крест.

В администрации добавили, что это уже не первый случай, когда хищники приходят на кладбище за едой.

Ранее на заброшенных шахтах под Челябинском местные жители нашли гору скелетов крупного рогатого скота.

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