На заброшенных шахтах под Челябинском местные жители нашли гору скелетов крупного рогатого скота

В городе Еманжелинске Челябинской области местные жители обнаружили на заброшенных шахтах в районе очистительной станции песка гору скелетов крупного рогатого скота, об этом сообщается в группе "ВКонтакте" "Типичный Челябинск".

Горожане рассказали, что раньше на этом месте был скотомогильник, однако, как черепа и кости оказались на поверхности, — неясно. Администраторы сообщества обратились к Министерству экологии региона с просьбой разобраться в ситуации.

Подписчики предположили, что кости раскопали строители, а потом бросили их как есть. Некоторые призвали проверить останки на предмет сибирской язвы и выразили беспокойство, что вскоре в регионе появится какое-нибудь новое заболевание помимо коронавируса.